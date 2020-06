El esteroide dexametasona reduce en un tercio la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19, según los primeros resultados de un gran ensayo clínico anunciados este martes.

"La dexametasona es el primer medicamento que observamos que mejora la supervivencia en caso de COVID-19", indicaron los responsables del ensayo británico Recovery.

Tras el anuncio, el gobierno del Reino Unido indicó que comenzará inmediatamente a suministrar este esteroide a los pacientes con esta enfermedad.

Los investigadores dirigidos por un equipo de la Universidad de Oxford administraron la dexametasona, que tiene un potente efecto antiinflamatorio, a más de 2.000 pacientes en estado grave.

Según los resultados preliminares, entre quienes sólo podían respirar con la ayuda de un respirador, la dexametasona redujo las muertes en un 35 %, mientras que la mortalidad bajó en un quinto entre quienes recibían oxígeno.

"Es un gran avance en la búsqueda de nuevas maneras de tratar a enfermos de la COVID-19", dijo en un comunicado el doctor Stephen Powis, director médico del NHS, el servicio de salud británico.

