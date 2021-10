Día Mundial de la Donación de Órganos: donar es un regalo de vida

En Colombia la lista de espera de donantes de órganos sigue creciendo. En el 2020, el Instituto Nacional de Salud y la Red de Trasplantes, confirmaron que 2.995 personas esperaban la donación de un riñón, hígado, pulmón, corazón y páncreas; una cifra que se incrementó en los primeros seis meses de este año al reportar 3.098 personas en las listas de espera.

Hoy, en el Día Mundial de la Donación de Órganos, el médico Gilberto Mejía, jefe de trasplantes de La Cardio, confirmó que el año anterior en el país se realizaron 800 trasplantes, mientras que en este primer semestre del 2021, han sido reportados 393 procedimientos.

“Vemos que esto va creciendo año tras año, con la pandemia las listas de espera vienen aumentando cada día, es así como tenemos más de 3.000 pacientes en espera en las diferentes listas de riñón, hígado, pulmón, corazón y páncreas”, indicó.

Lea también: JEP reconoce como víctima a niña sometida a violencia reproductiva y de género tras ser reclutada por las Farc

Agregó que los donantes cadavéricos han disminuido, lo que es muy preocupante cuando se tiene una lista de personas esperando un órgano para seguir con vida.

“Desafortunadamente, la donación de cadáveres ha seguido descendiendo. La fortaleza de La Cardio es que tenemos activos los programas de donantes vivos de hígado y riñón en adultos y niños, lo que nos ha permitido seguir trasplantando a nuestros pacientes dándoles una oportunidad de vida”, apuntó.

El médico dijo que se están haciendo grandes esfuerzos por disminuir estas listas de espera, pero con tristeza ven que cada día está aumentando.

Para Juan Carlos León Zárate, donar es sinónimo de vida, tras ser donante vivo de la mitad de su hígado de su propio hermano, William León Zárate, quien pensó que moriría en esa lista de espera.

“Lo más gratificante en este proceso ha sido ver a mi hermano feliz y volverlo sonreír, eso no tiene precio para mí y me siento agradecido con Dios por esta oportunidad que medio de dar vida, es por eso que es importante decirle a la gente no he sentido dolor y ya estoy trabajando normal”, manifestó.

William León Zárate con 65 años, confesó que siempre fue un hombre sano, al no haber sufrido durante su vida de ninguna enfermedad, pero una cirrosis lo sorprendió y le cambió la vida, al obligarlo a buscar un donante de hígado.

“Gracias a Dios mi hermano fue mi salvación, es una bendición tener una persona que haga una donación de este tipo, sobre todo cuando mi hermano es el menor, y cuando me dijo que él sería el donante me preocupé mucho, porque sentí miedo que le pudiera pasar algo”, dijo.

Agregó que la donación del hígado que le dio su hermano ha sido el más grande regalo que ha recibido. “Mi hermano me devolvió la vida porque yo no tenía ninguna esperanza, luego que a mi hija le dijeron que no podía ser la donante, no pensé ni siquiera que podría existir un donante cadavérico porque nos imaginamos que se demoraba mucho y lo que no tenía yo, era tiempo, y me siento muy feliz porque lo logré”, dijo.

Lea además: Tres niñas habrían sido abusadas en hogar comunitario del ICBF en Pereira

Cifras sobre donación de órganos

Durante el 2021, entre enero y junio, en Colombia los mayores trasplantes se han realizado en órganos como riñón, corazón (33), hígado (91), pulmón, con pacientes vivos, pero también con donantes cadavéricos que han dejado una huella al darle una oportunidad de vida a otras personas.

El Instituto Nacional de Salud, la Dirección de Redes en Salud Pública Subdirección, la Red de Trasplantes y Bancos de Sangre Grupo Red Donación y Trasplantes, afirmaron que durante este año, entre enero a junio, se realizaron 393 trasplantes de diferentes órganos en el país, riñón (251), corazón (33), hígado (91), pulmón (9), riñón - hígado (3) y riñón - páncreas (6).

Mientras que la lista de espera de personas que necesitan un órgano llega en el país a 3.098 ciudadanos en este mismo periodo, siendo el riñón el más solicitado con 2.794 peticiones, seguido de hígado (168), pulmón (52), corazón (49), riñón - páncreas (14), riñón - hígado (10), páncreas (5), intestino (2), riñón - corazón (2) y riñón - hígado - páncreas (2).