The Economist alerta de desafíos en América Latina frente a los cánceres "raros"

La revista británica The Economist publicó una investigación que alerta, en este mes de lucha contra todo tipo de cáncer, de los desafíos que representan para los estados latinoamericanos el desconocimiento sobre los cánceres considerados raros, principalmente por su impacto económico.

Los cánceres raros están definidos como aquellos que "afectan a menos de seis personas por 100.000 al año" y no hay una lista definitiva en el mundo que determine cuales son exactamente esos canceres raros.

A pesar de que sean poco comunes, su desconocimiento, diagnostico y tratamientos tardíos si tienen un impacto en la economía. Sobre eso es que decidió alertar la unidad de inteligencia de la revista británica The Economist, haciendo énfasis en lo qué pasa en América Latina.

Marcio Zanetti, analista de The Economist, contó a RCN Radio que “el costo per capita de una persona diagnosticada con cáncer raro es mucho mas alto que los otros tipos de cáncer. Los chances de muerte del paciente son mayores y la gente deja de contribuir en la sociedad, para de trabajar, y en familias mas modestas, una persona debe quedarse prestando los servicios básicos al paciente, y esa persona también para de trabajar".

Esto, según los investigadores, demuestran una ineficacia en los estados, en este caso de América Latina. “No hay una base de datos que indique la incidencia y prevalencia de cánceres raros en ningún país de la región. Muchas veces los países tienen bases de datos de enfermedades raras y ahí están los cánceres raros, pero no hay una línea que se pueda utilizar para acciones de entrenamiento de médicos, de adquisición de medicamentos, campañas de concientización. Solo por este el Estado como proveedor de políticas de salud no es eficaz".

Marcio nombró como ejemplos de cánceres raros "el cáncer de laringe, mieloma múltiple, cáncer de cerebro y sistema nervioso, leucemia linfoide aguda, linfoma de Hodgkin, vesícula biliar, entre otros”.

Al final, todos estos problemas por desconocimiento se evidencian en el porcentaje de sobrevivencia. Marcio Zanetti aseguró que "el grupo de cánceres raros representa el 22 % de los canceres de todo el mundo. En Europa la taza de sobrevivencia para estos casos están por debajo del 50 %. Aquí en la región está por debajo de 20 %".

Partiendo de la ausencia de datos y del deficiente registro de las enfermedades, The Economist considera que es insuficiente también la planificación de los cánceres raros, eso lleva a diagnósticos tardíos o incorrectos, que derivan en retrasos en el tratamiento; y todo se impacta por el desigual acceso a cuidados de calidad.