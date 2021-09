EE.UU. vigila de cerca la variante mu, identificada en Colombia, pero no ve amenaza

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, aseguró este jueves que vigilan "de cerca" la variante mu, identificada en enero pasado en Colombia, pero indicó que no la consideran "una amenaza inmediata en este momento".



"Le estamos prestando atención, nos tomamos todo eso en serio, pero no lo consideramos una amenaza inmediata en este momento", afirmó Fauci durante una conferencia de prensa del equipo de respuesta a la covid-19 de la Casa Blanca.



La variante mu, que se ha detectado en 39 países, ha sido considerada como "de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que implica que se le hará un seguimiento para saber si presenta mutaciones que puedan modificar la forma en que se transmite, volverla más virulenta o reducir la eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad para prevenir la covid-19.

Fauci apuntó que la presencia de esa variable en el país no está "ni siquiera cerca de ser dominante", a diferencia de la variante delta que, apuntó, es dominante en "más del 99 %" del territorio estadounidense.



El funcionario aseguró que la variante mu "tiene una constelación de mutaciones que sugiere que eludiría ciertos anticuerpos, no solo anticuerpos monoclonales, sino anticuerpos inducidos por vacunas y suero convaleciente".



No obstante, destacó que las vacunas "siguen siendo bastante efectivas contra las variantes".



El miércoles, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la variante mu ha sido detectada en Colombia y con una transmisión comunitaria "esporádica" en Costa Rica y Ecuador.

Solo en el caso de presentar cambios, los científicos evaluarán si pasa a considerarse una "variante de preocupación", de las que actualmente hay cuatro: alfa, beta, gamma y delta. Esta última es la que más inquietud provoca por su capacidad de propagarse rápidamente y porque puede causar una enfermedad más severa.