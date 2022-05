El asma en Colombia: síntomas y tratamientos para controlarlo

El asma y la covid-19

Una de las enfermedades que le ha costado la vida a las personas en la actualidad es la covid-19 y esto ha generado gran incertidumbre en los pacientes que sufren de asma, pues el virus puede generar problemas de salud mayores.

"Los pacientes que tenían asma y venían con un buen tratamiento controlado, no tuvieron mayor infección por covid que los pacientes que no sufrían de asma, pero los pacientes que tenían asma y no venía bien controlado, aumento el riesgo de infección por covid y el riesgo de desenlaces negativos", puntualizó la especialista.

Entonces, este virus actúa de la misma manera que los demás virus respiratorios, pues si se tiene la enfermedad primaria controlada no afecta.