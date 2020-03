El coronavirus es un enemigo desconocido que aún no sabemos controlar: experto en salud

Hizo un llamado a las personas a continuar con la cuarentena de manera aplicada y saber distinguir una gripe del coronavirus. “La gripe da tos, estornudos, congestión, malestar general, dolor de garganta y en algunos casos fiebre; mientras que el coronavirus, en los casos que presenta síntomas, se diferencia por ser tos seca y sin flema y posteriormente se presenta la insuficiencia respiratoria que es la que obliga a ir al hospital y otra característica muy importante es el sentido del olfato, que lo pierden temporalmente”.

El especialista Huerta señaló que “de cada 100 personas que tienen coronavirus, 80 u 85 no presentarán síntomas o serán muy ligeros. El 10 o 15% van a tener síntomas y ellos son los que van a acudir al médico y, de esos, el 5% sí se va a complicar y son los que van a requerir los ya tan mencionados respiradores artificiales”.

El profesor expresó que esta pandemia es un virus que conocimos en el mundo hace apenas 88 días y que por eso la propagación y muertes reflejan cifras elevadas.

“Cuando uno se enfrenta a enfermedades conocidas no debemos permitir tantas muertes, pero acá nos estamos enfrentando a un enemigo desconocido que aún no sabemos cómo controlar, no sabemos cómo se comporte y apareció de un momento a otro”, dijo.

“Estamos reaccionando como seres humanos ante un fenómeno nuevo y amenazante que no sabemos a dónde nos va a llevar”, expresó.

Por último, habló de la importancia de la salud mental para enfrentar la situación que obliga a un confinamiento en el mundo. Aseguró que no se debe descuidar la salud mental tanto de infectados como de personas sanas que se resguardan para evitar propagación.

“La salud mental es muy importante, la actitud de optimismo. Es bastante importante tomar todas las precauciones, pero también trabajar en el bienestar mental, hacer actividades y aumentar un estado de ánimo equilibrado”, aseguró Elmer Huertas.