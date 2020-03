"El coronavirus es una enfermedad mata abuelos": experta en biología molecular

La investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, aseguró que el coronavirus no se puede subestimar y que los jóvenes no pueden creer que están exentos de su alcance.

Sin embargo, fue clara en advertir que los adultos mayores -en sus palabras abuelos- son 70 veces más vulnerables que los niños y adolescentes. "Llevar a los niños con los abuelos es llevarles a una alta probabilidad de que se enfermen", aseguró.

En ese contexto, la investigadora dijo que para que los niños no se contagien deben permanecer en sus viviendas a cargo de personas que no sean de avanzada edad. En ese punto enfatizó en la necesidad de no llevarlos con los abuelos.

"Nuestros seres queridos que son adultos mayores son mucho más susceptibles y no se puede colapsar al sistema sanitario para cuando haya más enfermos", señaló.

En ese sentido, afirmó que hay que entender que el coronavirus ataca a personas con sistemas inmunológicos vulnerables y personas de la tercera edad. "Es una enfermedad mata abuelos", recalcó.

Por otro lado, enfatizó en que los países de Sudamérica deben cuidarse y tomar decisiones de protección inmediatas, en donde se entienda que una persona que no cumpla las normas de cuidado puede convertirse en una peligrosa transmisora del virus.

Finalmente, Margarita del Val explicó que si los jóvenes creen que el virus no les pueden tocar están siendo muy irresponsables ."Esa actitud puede ser uno de los causantes de la crisis por el Covid-19 que hoy vive España e Italia, que en su momento no acataron las medidas con suficiente rigurosidad", concluyó.