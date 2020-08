El Covid-19 sigue circulando en Colombia, advierten epidemiólogos

La profesional agregó que se debe promover actividades al aire libre evite estar en sitios cerrados. “Si usted tiene síntomas de la enfermedad, reporte y comunique a la persona que tuvo contacto, porque entre todos nos podemos cuidar si comunicamos que estamos enfermos y nos guardamos de forma oportuna”, agregó.

A su turno, el coordinador Nacional sobre Estudios del Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Colombia, Carlos Álvarez, afirmó que los colombianos, en esta nueva etapa de la atención de la pandemia con el aislamiento selectivo, deben seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad.

Le puede interesar: Colombia se acerca a las 18 mil víctimas fatales por coronavirus

El epidemiólogo ratificó que se debe seguir con el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas, como parte de la responsabilidad individual que les corresponde a todos los colombianos.

“No solamente se trata de tener una norma en un territorio, pero si yo salgo a la calle y no soy corresponsable con mi obligación de cumplirlas, es decir, no practico el autocuidado, lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social, lo más probable es que me contagie, contagie a mi familia y a las personas que están cerca de mí y de mi trabajo”, manifestó.

Destacó que esta nueva etapa es importante entender que esta pandemia no se ha acabado y que no se debe bajar la guardia.

“No es solamente entender lo que tenemos que hacer, sino que nos cambie el comportamiento; si no es así, probablemente haya mayor riesgo de contagiarnos. La tendencia va en descenso, pero depende de todos nosotros que no hayan rebrotes”, resaltó.