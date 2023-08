El dilema de comer rápido: descubra sus impactantes efectos en el cuerpo

El disfrutar de la comida y tomarse el tiempo de masticar lentamente es una de las actividades a las que poco se les pone atención y de las más representa un cambio en el cuerpo humano.

Si bien, por el ritmo de vida que se lleva actualmente, las personas a la hora del almuerzo o le desayuno están afanados, viendo televisión o con el celular en la mano y no son conscientes de los alimentos que está ingiriendo.

Le puede interesar: Conozca los peligros de usar el celular en la oscuridad

Es por esto que la doctora Sarah Berry, doctora experta en Nutrición, realizó un estudio que el hecho de comer rápido y despacio tiene unas consecuencias. Por ejemplo, no solo el hecho de la velocidad en la que entre los alimentos al estómago, sino también en el tracto gastrointestinal y cómo el cuerpo va a procesarlos.

Según esto, los ciudadanos que suelen comer rápido duelen ser más propensos a ganar peso, puesto que consumen mayor cantidad de alimento en poco tiempo. Además, esto tiene unos efectos como sentir ardor estomacal, acidez, reflujo y pesadez.

No obstante, aunque muchos no lo crean, el comer a velocidad puede generar desnutrición debido a que cuando empezamos a masticar el cerebro le envía un mensaje al estómago en el que lo prepara para recibir comida y si no se le da el tiempo necesario este no asimila los nutrientes y el organismo no los absorbe.

Lea también: Logran separar a niños siameses, de apenas tres años: el drama de las tres delicadas cirugías a las que fueron sometidos

Por ello, los médicos recomiendan alimentarse de manera tranquila e idealmente en un espacio donde no se tenga distracciones y silenciosos, ya que el caos del ambiente puede generar prisas al comer. Otro de los tips para desarrollar un buen hábito es cortar trozos de comida pequeños para que enseñar al cuerpo a masticar de forma lenta.