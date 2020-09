Sin embargo, Camilo Hernández, presidente de la Fundación Pro Archipiélago, denuncia que recientemente el Ministerio de Salud y el Gobierno local entregaron 20 UCI que en la actualidad no están funcionando.

"Desde el pasado 14 de agosto y en medio de la crisis de salud nacional derivada del SARS- COVID-19, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina entregó a la IPS Universitaria una nueva Unidad de Cuidados Intensivos con 20 camas, con todos los equipos requeridos para la atención y cuidado de los pacientes que requieran de estos servicios en el departamento", denuncia Hernández.

A través de una carta, el líder cívico asegura que ha transcurrido un mes desde esa entrega; sin embargo, tanto las camas como los demás equipos no se encuentran operativas.

"Incluso, el pasado 27 de agosto, con la visita del Ministro de Salud Fernando Ruíz, el operador se comprometió a ponerlas en uso de manera inmediata. Por ello, no sólo se está faltando al compromiso con la máxima autoridad en salud del país, sino con el compromiso a todos los habitantes del Archipiélago, que dependen de este hospital, ya que es el único que existe en las islas", advierte.

En el documento, enviado a la Superintendencia de Salud, se pide "de manera atenta, urgente y prioritaria, que el operador Sermedic y la IPS Universitaria puedan ponerse al día y resolver todos los inconvenientes que se puedan presentar o que se estén presentando y pongan a disposición de la comunidad de las islas, lo más pronto posible, estos elementos de cuidados intensivos y el personal requerido para operarlos".

Adecuación

Entre tanto, en San Andrés se adelantan obras de ampliación del cementerio ya que, desde 2017, la isla tenía déficit de bóvedas que aumentó por la pandemia.

"Actualmente estamos haciendo una ampliación del cementerio que data de tres obras. Una es la ampliación. Estamos construyendo nuevas bóvedas y nuevos nichos", señala Delfrod Brackman, secretario de Servicios Públicos.

Las autoridades también están adecuando la morgue y estudian la posibilidad de comprar un horno crematorio; sin embargo, ante las recurrentes obras inconclusas en la isla los habitantes creen que con el cementerio pasará lo mismo:

"En san Andrés no hay suficientes bóvedas desde hace rato. Lo que se hizo al principio de la pandemia fue un contrato para la ampliación del cementerio, pero se hizo hacia los terrenos de la Universidad Nacional y eso no era viable. El proyecto cambió y reiniciaron los trabajos. Pero como todos son proyectos inconclusos y sí, no hay dónde poner los cadáveres", sostienen.

Señalan que si bien la solución es un horno crematorio, que podría responder por máximo dos cuerpos al día, "para eso se necesita un aval de Coralina (Corporación ambiental) porque la contaminación sería importante".

Además, el aumento de casos en San Andrés podría llevar a que las autoridades decidan cerrar nuevamente el aeropuerto.

Sin embargo, la detención por parte de la Fiscalía, del gobernador Everth Julio Hawkins Sjogreen, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, deja en el limbo el futuro de la isla de cara a la anhelada reapertura.