El uso del tapabocas puede dar un falso sentimiento de seguridad: OMS

El uso de tapabocas puede dar un falso sentimiento de seguridad a quienes las portan y distraerlos de otras medidas de prevención esenciales para evitar contraer el coronavirus, dijo hoy el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tarik Jasarevic.



"El uso de mascarillas no se requiere para gente saludable. En cambio, las personas con síntomas deben usarlas para proteger a los demás y también los que cuidan a enfermos en casas y están más expuestos al virus", explicó el representante.

Conforme a la posición que sostiene la OMS desde el inicio de la pandemia, Jasarevic insistió en que las personas que usan mascarillas o tapabocas no están necesariamente protegidas.



"El uso de mascarillas en sí no garantiza la protección si no se combina con otras medidas. El problema es que la gente que las utiliza puede tener un falso sentimiento de seguridad y olvidar otros gestos esenciales como lavarse las manos", agregó.



Además de ello, si las mascarillas no están bien colocadas sobre el rostro, el portador puede tener la tendencia a tocarse más frecuentemente la cara y se sabe que el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas de los ojos, nariz y boca.