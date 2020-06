En Bahía Solano, doce infantes de Marina dieron positivo para la COVID-19

Son doce los infantes de Marina en Bahía Solano, Chocó, que dieron positivo para la COVID-19, y diez más están a la espera de los resultados de las pruebas.

Así lo confirmó el alcalde de este municipio, Ulmer Mosquera Gutiérrez, quien aseguró que los militares son asintomáticos y permanecen aislados en el Batallón de Infantería de Marina número 23.

El mandatario recordó que en la localidad hay 14 casos confirmados, uno de ellos falleció y otra persona ya se recuperó de la enfermedad.

Pese a la situación, el alcalde Mosquera Gutiérrez aseguró que muchos ciudadanos no acatan las medidas de bioseguridad ni las restricciones para circular. Dijo que, incluso, los uniformados de la Policía ya están cansados de imponer comparendos.

"No acatan ni los decretos nacionales ni los de la Alcaldía, las personas son muy folclóricas, pensaban que la COVID-19 no llegaba, las fiestas, el jolgorio, la alegría se imponen. La gente no hace caso para nada, y quieren estar de fiesta todos los fines de semana", añadió.

Actualmente, el departamento de Chocó tiene 1.234 casos confirmados de coronavirus. En el último informe del Instituto Nacional de Salud se reportaron tres nuevos fallecimientos, con lo que asciende a 50 la cifra de muertes por COVID-19.

En Quibdó se registraron los tres recientes fallecimientos del departamento. Un hombre de 40 años y una mujer de 70, son casos en estudio, mientras que otro hombre de 62 años también sufría de hipertensión, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

No retomarán las clases presenciales

Por considerar que no están dadas las condiciones para el retorno, la Gobernación de Chocó anunció que los estudiantes no volverán a clases en alternancia a partir del 1 de agosto.

La decisión se tomó tras una reunión entre los rectores, los directores rurales y los funcionarios departamentales, en la que se analizaron las cifras de contagios y las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas.

Una de las conclusiones es que el retorno a clases "afectaría la salud de estudiantes, docentes y directivos", debido a que la infraestructura de muchas escuelas "tiene grandes brechas con relación a otras regiones del país", lo que dificultaría el control de la pandemia.

La Gobernación de Chocó analiza la posibilidad de volver a una cuarentena total en algunos municipios donde hay más contagiados e indisciplina social con las medidas preventivas. Las localidades y las fechas son analizadas con el Gobierno Nacional.