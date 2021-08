"Las leyes Colombia no tienen previsto ese tipo de cosas", indicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, al explicar que un empleador no puede despedir a un trabajador si no se quiere vacunar contra la covid-19.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario precisó que "a un trabajador colombiano no se le puede despedir si no quiere vacunarse. Si un empleador toma esa decisión, incurre en un despido injustificado".

En ese sentido, el ministro mencionó que hace poco se publicó una resolución (047) que habla sobre la prevención contra el virus y que los empleadores deben facilitar los tiempos de vacunación de los trabajadores.

"Es una norma que promueve la prevención y ese es el mensaje por ahora", explicó.

El ministro de Trabajo indicó que se está apalancando a las empresas con el reglamento interno para regular la vacunación. "Queremos que a través de esta herramienta, en convenio con el trabajador y el empleador, que se fijen normas dentro de la compañía sobre la vacunación" aseguró.