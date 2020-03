En cuarentena se deben prestar los servicios vitales: Superintendente de Salud

¿Cuántas quejas por la pandemia de coronavirus se han recibido?

Por COVID-19 se han recibido 343 quejas de pandemia enfocadas a denuncias, que porque no le hacen la prueba, no les hacen la visita domiciliaria y no les han aplicado los protocolos y ahora que los resultados se demoran mucho.

En estos momentos queremos pedirle a los colombianos que lo que no sea prioritario, que las personas que no necesiten ir a los centros de salud, que no lo hagan que se queden en la casa donde están muy seguros”, subrayó.

¿Que ha pasado con la entrega de medicamentos a los adultos mayores?

Nos han dicho que los datos y teléfonos que tienen los operadores de las EPS no concuerdan, por lo que el llamado a los adultos mayores para que se comuniquen con sus EPS y actualicen la información. Queremos hacerles un llamado a las autoridades que les permitan la circulación por la ciudad a los mensajeros que son los que están haciendo este traslados de medicamentos para los adultos mayores en sus hogares.