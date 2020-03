¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante esto?

Hay que mirar cuáles son las fuentes de contaminación más importantes de las ciudades. En Bogotá, por lo menos durante 10 años, el problema el transporte de carga e industria que usa el carbón como forma de combustión y los buses de transporte público. Nuestros buses de carga tienen en promedio 29 años; eso significa que son motores muy viejos, con tecnologías muy viejas y que funcionan con Diesel. Lo mismo pasa con el SITP provisional, que tienen alrededor de 17 años. Esas son las mayores fuentes de material particulado de nuestra ciudad.

¿Y los gobiernos locales?

Los gobiernos locales se deben comprometer con energías limpias y mejores tecnologías del control de emisión, que además es un compromiso clave del gobierno nacional con la modernización de la flota de transporte de carga. Entonces, los ciudadanos podríamos presionar a los gobiernos locales y nacionales, con mayores compromisos por energías y tecnologías limpias para nuestro transporte.



¿En términos legales que se ha hecho para cambiar estos medios de transporte?

La verdad son pocos esfuerzos. El año pasado Daniel Bernal, que es un científico ciudadano y un ciclista, presentó una tutela contra el distrito por la contaminación del aire. Pero esto es un tema para nuestros jueces, también, y su tutela fue rechazada en primera y segunda instancia y no fue asistido por la Corte Constitucional.

Es un tema que jurídicamente presenta retos. Presentar una prueba no es fácil, requiere de políticas públicas a mediano y largo plazo, que es muy difícil de ordenar como medida inmediata. Definitivamente hay que recurrir a acciones judiciales, como las acciones populares, para generar esa presión.



¿Qué tan efectivas son las medidas como el pico y placa ambiental?

Es un paliativo, ayuda que en el momento de más crisis haya una forma rápida de bajar las emisiones, pero no es significativo, porque los carros y las motos no son las fuentes más significativas de material particulado en Bogotá. Apoyo a la Secretaría de Ambiente, en este momento, pero no puede ser permanente, porque los carros no son el mayor problema en material particulado, que es lo que realmente afecta la salud.