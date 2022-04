¿En qué casos se mantendrá el uso del tapabocas en Colombia? MinSalud responde

Más información: Minsalud anuncia 'plan de choque' para mejorar situación de hospitales públicos

El ministro Fernando Ruiz aseguró que los viajeros internacionales podrán entrar al país sin carné de vacunación, pero presentando una prueba negativa de coronavirus inferior a 72 horas.

“Para la entrada al país, si la persona no está vacunada completamente debe presentar una prueba PCR no mayor a 72 horas o antígeno no mayor a 48 horas”, dijo Ruiz.

Agregó que "el carné de vacunación se deja de pedir en eventos masivos, bares, gastrobares y discotecas entre otros, porque la medida ya cumplió su objetivo que era acelerar la vacunación".

Cabe mencionar que el presidente Iván Duque anunció el retiro del uso de tapabocas en espacios cerrados a partir del primero de mayo, mientras agregó que más del 83% de colombianos ya se aplicaron al menos una vacuna contra el virus "y estamos a pocos días de llegar al 70% de nuestro país con doble dosis".

Duque señaló que ya hay 11,2 millones de colombianos que se han aplicado las dosis de refuerzo.