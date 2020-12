Epidemiólogos prevén un mayor aumento de contagios de la Covid-19 en Colombia 

El coordinador en Colombia de los estudios de la Covid-19 ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), el epidemiólogo Carlos Álvarez, afirmó que en Colombia no se puede bajar la guardia, en los controles para evitar la enfermedad, pese a los anuncios del gobierno de haber adquirido las primeras dosis de las vacunas AstraZeneca o Pfizer para enfrentar la pandemia.

El experto aseguró que existe una enorme preocupación por el incremento de las cifras de contagios y víctimas en los últimos días, los cuales ya alcanzaron los 14.940.

“Mientras no tengamos las vacunas disponibles rápidamente, y así las tengamos es importante tener en cuenta que se deben mantener las medidas de autoprotección”, manifestó.

Lea: Sigue creciendo la cifra de quemados con pólvora: son 288 casos en el país

Alvarez, dijo que es importante seguir con el constante lavado de manos, el uso obligatorio del tapabocas y el distanciamiento físico.

“Las medidas de prevención del uso del tapabocas y el distanciamiento físico se deben de mantener y eso es supremamente importante”, indicó.

Los informes reportados por el Ministerio de Salud confirman nuevos récord de contagios al llegar a los 14.940 casos nuevos.

Mientras que se tiene un reporte de 280 víctimas, tras haberse procesado 74.280 pruebas.

Agregó que se tiene una enorme preocupación por los 96.783 casos activos en diferentes departamentos donde se puede tener un mayor riesgo de contagio.

“También se tiene que acabar el mito que como ya empiezo a vacunarme o a mi ya me dio la enfermedad o el virus, no debo tener ninguna medida de autoprotección y eso es una cosa que no sabemos todavía”, dijo.

Le puede interesar: Venezuela acusa a Duque de "racista y xenófobo" por "negar" vacunas a migrantes

Resaltó que así lleguen las vacunas se tiene que seguir trabajando en la protección.

Por su parte el médico epidemiólogo, Carlos Trillos, profesor de la Universidad del Rosario, afirmó que es muy posible que ante la falta de disciplina de algunas personas los contagios y las víctimas puedan seguir aumentando.

“Estamos previendo que los casos se van a aumentar, pero por favor prevengamos porque eso depende de cada uno de nosotros y está en nuestras manos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias”, puntualizó.