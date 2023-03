EPS no están comprando medicinas por canales institucionales: Invima sobre escasez de medicamentos

El director del Invima, Francisco Rossi, afirmó que se sienten presionados porque las EPS están incumpliendo su contrato de prestación de servicios de salud, ya que no están entregando medicamentos a los usuarios.

El funcionario señaló que han encontrado que en el canal institucional se tiene escasez de medicamentos, pero en el canal comercial sí existen; y le toca a los usuarios comprarlos, cuando el Estado ya ha pagado a las EPS el servicio de entrega de estos medicamentos.

“Las EPS e IPS o ambos, porque este es un sistema en el que ambos estamos articulando todos los compradores y dispensadores e intermediarios y productores y lo que nos están diciendo es que quienes están tomando la decisión de restringir los servicios por los cuales ya se les pagó teniendo en cuenta que la cancelación de las cotizaciones anticipado, ellos son los que prefieren no hacerlo y prefieres que la gente tenga este tipo de problemas con tal de que en una reforma del sistema de salud, no vayan a tener cambios”, sostuvo.

Recalcó que existe una enorme presión con un tema tan delicado como es la salud de las personas y la entrega de medicamentos.

“Lo que estamos viendo es un enorme lobby, una gran presión para que la discusión para que si deben continuar estas intermediaciones financieras en el sistema de salud, deban hacerse más rápido, más despacio o no deban hacerse del todo y decir que la culpa de eso lo tiene una propuesta que ha sido entregada al congreso, es increíble porque no se le puede explicara los ciudadanos que las EPS prefieran no comprar porque no saben si el negocio va a continuar”, explicó.

Subrayó que esto es claramente qué es una presión en la que se evidencia el incumplimiento de las EPS con la entrega de medicamentos.

“No quiero que se diga que estoy insinuando que este es un incumplimiento de parte de las EPS, estoy diciendo que es un incumplimiento de las EPS, y sobre esto hay quejas, denuncias y tutelas que todos los días está recibiendo la Superintendencia Nacional de Salud, por los mecanismos que tenemos donde se evidencia esta situación y son las cosas que la reforma quiere atacar”, apuntó.

Recalcó que se tiene una lista con algunos productos en los que todavía se tienen dificultades como es el caso de agua estéril para inyección, algunos antiparasitarios, antibióticos, para los cuales no se tenían oferente.

“Tenemos algunos productos que tienen desabastecimiento global o hay competencias por materias primas y es una lista muy pequeña en el resto de productos en el diagnóstico que hemos hecho es que tienen que ver con los problemas de transacciones entre actores”, señaló.

Por su parte, la directora de medicamentos y tecnologías en salud, Claudia Vargas, señaló que en el seguimiento realizado se detectaron dificultades de fabricación y disponibilidad, donde la afectación ha sido en algunos de ellos en la oferta.

“Se viene trabajando con la universidad de Antioquia para rehabilitar la producción de medicamentos que son escasos para los tratamientos de enfermedades como hipertensión, dolor, VIH, alteraciones sanguíneas y diabetes”, apuntó.