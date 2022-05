EPS no están preparadas para asumir los casos de suicidio médicamente asistido: Organizaciones 

El director del observatorio Colombiano de Cuidados paliativos de la Universidad del Bosque en Bogotá, Miguel Antonio Sánchez, afirmó que tras la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional, que aprobó el suicidio médicamente asistido como parte del derecho que tienen las personas a morir dignamente, las EPS no están preparadas para desarrollar este proceso que tendrá que definir el Ministerio de Salud.

El médico señaló que tampoco están preparados los operadores que deberán realizar la valoración de las decisiones que tomen voluntariamente los pacientes que se encuentran en una fase terminal de una enfermedad.

“Podría decir que no está preparada ni siquiera la sociedad para este tipo de prácticas, porque aunque esto cambia el ordenamiento jurídico en Colombia, no cambia la realidad que vive la población y es que en 33 regiones del país solamente cuatro departamentos tienen posibilidades de desarrollar para desarrollar cuidados paliativos para las personas que tiene enfermedades avanzadas”, indicó.

Agregó que hoy solo 3 de cada 10 pacientes reciben atención de cuidados paliativos.

“Esto nos muestra que no tendremos capacidad de proveer suicidio medicamente asistido en unas condiciones idóneas en las que el paciente siente que su vida y su dignidad se están comprometiendo, el solicita cuidados paliativos y si se considera que no se tiene la respuesta idónea, puede avanzar a otras instancias como Eutanasia, Suicidio medicamente asistido, pero nuestra sistema de salud aun no está capacitado, pero a esto se le suma que las personas y la sociedad no comprende lo que esto significa”, manifestó.

Explicó que este proceso del suicidio medicalizado no es una decisión fácil de tomar, por las implicaciones que se tienen a nivel personal y familiar.

“Tomar una decisión de someterse a un procedimiento para adelantar la muerte no es sencillo, sino que también se tiene una afectación en la familia y demás seres queridos”, añadió.

Dijo que están a la expectativa de conocer las condiciones que deberá definir el Ministerio de Salud de cómo se adelantará este procedimiento.

“Debe haber un consenso debe involucrar a las sociedades científicas, a los pacientes y a los aseguradores para establecer el mecanismo idóneo que permitan que las partes respondan y que los resultados de la persona que es lo que importa garanticen el cumplimiento del fallo”, manifestó.

Por su parte la directora ejecutiva de la Fundación Derecho a Morir Dignamente, Mónica Giraldo, afirmó que el Ministerio de Salud debe definir como se realizará el suicidio médicamente asistido donde se defina el medicamento a suministrar, pero además solicitaron la asistencia medica para tener una mayor dignidad en el procedimiento.

“Creemos que la solicitud de una persona no debe estar encaminada a tener un suicidio médicamente asistido, sino una solicitud encaminada a brindar o asistir una asistencia médica para adelantar el proceso de muerte” , recalcó.

Sostuvo que deben seguir existiendo los comités de muerte digna bajo los mismos parámetros.

“Después de todo esto ya queda la confirmación del paciente, quien deberá elegir el mecanismo a seguir, pero vemos que hay muchas instituciones no están preparadas para la administración de estos medicamentos o acompañar a los pacientes ”, afirmó.

Subrayó que no se trata de que le den a la persona los medicamentos para que se los tomen y ya.

“Debe garantizarse un acompañamiento especial en la terminación de la vida de una forma más humana y digna, por eso es importante que un profesional lo acompañe en esta etapa final”, puntualizó.

Sostuvo que están a la expectativa de los lineamientos del Ministerio de Salud para saber igualmente qué medicamentos se utilizarán y quienes lo van a regular y demás.

“Las EPS no están preparadas para solicitudes de Eutanasia un tema que venimos hablando desde 1997 y seguramente están presentando las mismas barreras de cara al suicidio medicamente asistido”, puntualizó.