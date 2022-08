Es un brote horrible que pica y duele mucho: joven contagiado de viruela del mono

Las autoridades de salud en el país encendieron las alarmas ante al aumento desbordado de contagios de la viruela del mono. En el más reciente reporte, el Ministerio de Salud y Protección Social indicó que hay 273 casos confirmados, de los cuales 227 se presentan en Bogotá.

En conversación con RCN Mundo, Roberto, un joven llamado así para proteger su identidad y quien resultó contagiado del virus, precisó que el primer síntoma que presentó fue fiebre y posteriormente “un dolor de cabeza muy fuerte. También tuve un malestar general, dolor en las articulaciones y por último me salió el brote que es horrible, que pica, que duele y que es como si fueran barros que crecen y se llenan de materia”.

Roberto mencionó que actualmente presenta un dolor fuerte en todo el cuerpo. “Yo he tenido cuadros de fiebre y son intermitentes (...) Hasta el momento la recuperación ha sido el descanso y el medicamento para el dolor y para desinflamar, como loratadina y naproxeno”.

Le puede interesar: Sigue en aumento la viruela del mono en Colombia: son ya 273 los casos

El joven relató cómo contrajo el virus y explicó que, “fue un contagio comunitario. Estuve con gente que vino del exterior, pero estuve en una reunión de unos amigos y al parecer hay algunos que estaban como contagiados y ya después comenzamos a llamarnos y nos avisamos. Cuando empezó a salir el brote, lo confirmamos”.

“No sentí miedo, es como una viruela normal y no pensé que me iban a dar tan duro como ahorita con ese malestar general, ese dolor de cabeza y demás (...) Ya llevo 10 días aislado y me faltan 11 días de aislamiento, fue lo único que me dieron ”, relató.

Mencionó que después de esa reunión no tuvo contacto con su familia y que procuró aislarse inmediatamente para evitar que se propagara el virus. “Estoy mejor y ya se me están pasando los síntomas después de 10 días”, dijo.

Lea también: Expertos británicos presentan ensayo de tratamiento para la viruela del mono