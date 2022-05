Esclerosis múltiple: ¿qué es y cuáles son los síntomas?

¿Cómo es el proceso de diagnóstico?

El proceso de diagnóstico de esta patología se hace por medio de una resonancia magnética. Es muy importante saber detectar los síntomas a tiempo para tener buenos resultados en cuanto al tratamiento.

“No es una enfermedad, es una compañera permanente que aunque no se vea está ahí. Cuando se aprende a vivir con ella se verá que tal vez no es una mala compañía, solo es un recordatorio constante de lo valiente que es una persona. Y realmente no es duro tenerla, lo duro es que la gente espere que actúe como si no la tuviera”, expresó Ana María Calle, paciente.

"¡Yo tengo una condición, pero que la condición no me tiene a mí! Con esa frase siempre asumo mi posición frente a la enfermedad", señaló Juan Camilo Virgen, paciente.