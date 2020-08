Agregó que se está registrando a nivel nacional una tendencia a la disminución en el número de víctimas por coronavirus, cuando se está en el pico de la pandemia en Cali, Medellín y Bogotá.

“Tenemos una tendencia de reducción en términos de fallecimientos, estamos pasando la parte más crítica del brote de este pico inicial, lo que no quiere decir que no tengamos picos en el futuro, pero sentimos que estamos en una etapa de estabilización con tendencia a la reducción en las principales ciudades afectadas en el país”, manifestó.

El Ministro, quien se encuentra en la ciudad de Armenia, presentó un informe de las acciones realizadas en el marco del Puesto de Mando Unificado número 56 para la atención de la Covid-19.

“En otras ciudades llegamos cuando ya estaban entrando en pico, mientras que aquí llegamos antes, no ha habido una situación en el país donde digamos que la epidemia no nos llegará; esta es una enfermedad que tiene un contagio de alrededor del 80% y mientras no tengamos una vacuna tendremos contagios”, afirmó.

Agregó que, "seguramente Armenia está de última en la fila de las ciudades grandes de Colombia y posteriormente llegarán los municipios no Covid”.

El funcionario dijo que es importante la disciplina social y llevar los mensajes de autocuidado a la población.