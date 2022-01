Estamos teniendo mayor mortalidad de la que esperamos con variante ómicron, según experta

La viróloga María Fernanda Gutiérrez aseguró, en entrevista con RCN Radio, que se está presentando una mayor mortalidad de la que se esperaba por cuenta de la nueva variante ómicron.

La experta señaló que “no hay una explicación para la cantidad de fallecidos que se está presentando en este momento. Estamos en el cuarto pico de la pandemia y la razón por la cual no hay una explicación muy clara es porque estamos esperando una variante muy infecciosa pero no muy violenta”.

“Eso quiere decir que vamos a encontrar a muchas personas contagiadas, eso lo tenemos muy claro, pero muy pocas de esas personas van a morir debido a que esperamos que la infección no sea tan agresiva a nivel de mortalidad”, agregó.

