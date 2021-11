Estas son las señales para descubrir a un maltratador psicológico  

La experta en educación y orientación familiar, Ángela María Díaz, aseguró que la violencia psicológica es más frecuente de lo que se cree y más imperceptible,

En diálogo con RCN Radio, la experta señaló que las mujeres no comprenden que están siendo víctimas de este tipo de agresión, que aunque no deja huellas en el cuerpo, sí las ocasiona en el alma.

Ángela María Díaz aseguró que la dependencia económica es una manera de controlar a la mujer, porque se le quita su autonomía.

"La violencia psicológica es muy sutil. A veces pensamos que solamente cuando hay un grito es violencia psicológica y hay otras formas más disimuladas que hay que empezar a reconocer. Normalmente quien es violento tiene doble cara; una cara social en donde es encantador, queridísimo, nadie podría sospechar que este personaje es de este estilo y ya en la intimidad es cuando se muestra como realmente es", dijo.

Agregó que "entonces esos personajes que son absolutamente encantadores, maravillosos y perfectos, resulta que entre más grande es la perfección, también podemos decir que es igual de grande el asombro".

La experta explicó que la violencia psicológica no solo ocurre dentro del matrimonio, sino también en la etapa del noviazgo. "La violencia psicológica empieza cuando empezamos a ver intolerancia, a nuestra pareja no le gusta lo que hacemos y todo les molesta. Las cosas son como él dice, como él quiere, entonces son personas intolerantes muy autoritarias, es que no me gusta que salgas y todo como una imposición".

También dijo que para evitar ser agredidas, las mujeres por no tener problemas, "contestan: sí mi amor y entonces terminan cediendo a todo. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo".

Agregó que "la persona que ejerce violencia es alguien que controla tu mundo y tu mundo implica el control de muchas cosas. Cuando hablamos de personas que ya están casadas, ocurre el control de las finanzas, si no trabajas quedas mucho más vulnerable, pero también es el control de tus horarios".

Díaz aseguró que en el noviazgo también se presentan agresiones y que esto ocurre con mayor frecuencia en los estratos altos y entre quienes tienen estudios profesionales y en los estratos altos.