Eutanasia en Colombia: Víctor Escobar pide que autoricen pronto su pedido para morir

El caleño Víctor Escobar, quien sufre de una enfermedad pulmonar crónica, insistió en pedir al comité científico de la clínica Imbanaco de Cali, que apruebe su solicitud de la eutanasia, porque cada día su estado de salud empeora y quiere morir dignamente.

Según se conoció, el paciente aseguró que está firme con su decisión y no quiere seguir recibiendo más tratamientos médicos y realizar trámites de salud.

"Espero que respeten la decisión de juez y también la mía porque tengo la fecha y hora para que me apliquen la eutanasia pero solo falta que ellos me confirmen si es aprobado el procedimiento. Necesito un buen descanso porque mi vida no la soporto de esta manera tan inhumana, solo necesito ayuda para que esto se de pronto", aseguró Víctor Escobar.

Cabe mencionar que el juzgado 17 del circuito de Cali ordenó a Coomeva EPS conformar un comité científico para adelantar, acompañar y garantizar el proceso de eutanasia, en el menor tiempo posible, al caleño Víctor Escobar, de 59 años de edad, en su proceso de eutanasia.

Luego se conformó el comité con la clínica Imbanaco para que analizaran el caso y después Víctor Escobar asistió a valoraciones médicas de neumólogo, neurólogo y psiquiatría.

Por otra parte, uno de los anhelos de Escobar, antes de morir, se cumplió en la tarde del 18 de octubre porque vivió un día de entrenamiento con los jugadores y el cuerpo técnico del deportivo Cali, equipo del que es hincha desde que era pequeño.

Si el comité aprueba el procedimiento, Víctor Escobar sería la primera persona en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal.