En el caso de la población en general y en las personas sensibles se solicita no realizar actividad física en zonas externas.

En el caso de las personas que están viviendo cerca a los sitios de los incendios forestales se recomienda mantener ventanas y puertas cerradas, usar barreras como toallas húmedas debajo de las puertas para evitar el ingreso de humo, además se solicita limpiar las superficies con trapos húmedos.

El médico internista, Juan Carlos Hernández, Coordinador de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica del Occidente, indicó que los pacientes con enfermedades respiratorias o pulmonares deben tomar medidas preventivas.

“En el momento en que se aumenta la cantidad de incendios, genera humos que puede afectar a los pacientes que tienen en enfermedades pulmonares o sufren de asma, quienes podrían presentar una mayor gravedad, por lo que es importante que ellos tengan el tapabocas puesto, al ser más propensos a sufrir complicaciones por este tipo de enfermedades”, sostuvo.

Dijo que las personas que están cerca de estos incendios y de los gases y humos que se sienten pueden presentar enfermedades respiratorias que deben ser atendidas de forma inmediata.

“Las personas que están cerca a estas zonas se recomienda usar el tapabocas y se pide limitar la realización de ejercicio en estas zonas, porque el medioambiente puede estar contaminado con partículas que podrían causar daño”, manifestó.

Por su parte, el médico inmunólogo clínico y director del CIISA de Coosalud, Juan Manuel Anaya, fue enfático en señalar que los adultos y los menores de edad deben usar tapabocas.

“Ante los incendios forestales, y la gran contaminación ambiental producida por estos se recomienda en primer lugar no hacer deporte al aire libre, tener sumo cuidado con los niños y población infantil, pero también el uso del tapabocas durante el tiempo que dure la emergencia y contaminación ambiental”, puntualizó.

La Secretaria de Salud distrital le pide a la comunidad estar atentos con un estricto seguimiento a las personas más sensibles como niños y niñas menores de cinco años, gestantes, personas a partir de los 60 años o con enfermedades pulmonares como Asma o con enfermedades pulmonares obstructiva crónica (EPOC).

También solicita hacer una vigilancia a las personas dependientes de oxígeno, con diabetes, patologías cardiovasculares, cáncer y enfermedades que debiliten el sistema inmunológico, los cuales deben estar tratamientos.

“Se debe evaluar la posibilidad de trasladar a población sensible a zonas no afectadas. Si en la familia hay niños menores de cinco años, personas mayores de 60 años y gestantes que presenten signos de alarma y no pueden trasladarse, comunicarse a la línea 123 para recibir ayuda”, recalcó.