Expertos confirman que el óvulo puede escoger el espermatozoide para su fecundación

Según los resultados, y lo que se pudo observar en las evaluaciones esta célula es un gran reclutador de esperma, eliminando todos aquellos que no aportan con una genética adecuada, y lo hace con la finalidad de que la fecundación se geste de la manera más saludable posible, para ella (óvulo), como para el cuerpo humano de la mujer.

Por ende, muchas parejas que no presentan dificultades para tener un embarazo deseado, y no lo logra aunque no se usen métodos anticonceptivos se da porque el óvulo evita este tipo de espermas, lo que hace que su selección sexual en este sentido sea una completa elección.