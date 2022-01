Expertos explican si es necesario usar doble tapabocas

En medio de la pandemia por el covid-19 y de la llegada de las diferentes variantes, algunas personas se preguntan si es necesario utilizar doble tapabocas para estar más protegidos.

Dado que la variante Ómicron es más contagiosa, pero menos mortal, el miedo de tener este virus crece cada vez más. Por lo cual, los individuos tratan de buscar la mejor solución para no tener que pasar por una pesadilla por infectarse.



De esta manera, la doctora en Ciencias Médicas, Laurie Ann Ximénez, resolvió la duda sobre si es necesario el uso doble de la mascarilla.



Ximénez indicó que no es necesario si usted usa uno de alto rendimiento como el KN95, N95, NF94, FFP2/3 o N99.



Sin embargo, si usted no puede adquirir uno de estos, entonces debe usar uno quirúrgico tricapa y encima uno de tela, también de tres capas.



Por lo cual, se le darán dos recomendaciones para el uso de este elemento:



1. Es importante que cubra desde su nariz hasta la barbilla, muy bien ajustado para evitar que se entre el aire por los espacios vacíos.

2. En segundo lugar, no toque de frente el tapabocas. Lo que dicen los expertos, es que debe retirarlo por los cauchos y luego lavarse muy bien las manos.