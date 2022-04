Expertos resaltan que se reporte solo una víctima mortal por covid-19 en el país

Varios epidemiólogos afirmaron que es histórico que Colombia, después de dos años de pandemia de la covid-19, registre una sola persona fallecida como consecuencia de la enfermedad.

La víctima, según el Ministerio de Salud, es una mujer de 73 años de edad del municipio de Cartago en el Valle de Cauca, que tenía como antecedentes la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, se reportaron 248 nuevos contagios de la enfermedad.

El médico Jaime Ordoñez aseguró que estas bajas cifras de la pandemia representan un cambio importante en el comportamiento de la pandemia en el país.

“Nos solidarizamos con la familia que perdió este ser querido, pero esta cifra representa un avance muy importante para el manejo de la pandemia en el país, ya en los próximos días esperamos que no se reporten muertes”, indicó.

Agregó que es importante destacar estos resultados los cuales son parte de las acciones de la vacunación contra la covid-19 con las diferentes vacunas de los laboratorios.

“Es en este momento cuando se tiene que tomar conciencia de la vacunación contra el coronavirus, por eso invitamos a las diferentes personas para que se vacunen o que se pongan los refuerzos”, resaltó.

Apuntó que las cifras deben seguir por varios días más, que se replanteen la obligatoriedad de algunas medidas de bioseguridad en el país.

“Ya tocaría esperar que próximamente el Ministerio de Salud reevalúe el uso de la mascarilla obligatoria en espacios cerrados como en el comercio y en los colegios, para que poco a poco regresemos a la normalidad tras dos años tan difíciles”, puntualizó.

Por su parte, el médico epidemiólogo, Carlos Trillos, docente de la Universidad del Rosario, manifestó que estas cifras bajas son buenas noticias.

“Las cifras se han mantenido en los niveles bajos en las últimas semanas especialmente en los fallecimientos y son buenas noticias, reflejan que hay una reducción de la circulación viral”, explicó.

Recalcó que, sin embargo, no se puede bajar la guardia, por la circulación de los diferentes sublinajes de la variante Ómicron que circulan son altamente contagiosos.

“No podemos confiarnos, por lo que hay que seguir con las medidas de bioseguridad en especial las personas que no se han vacunado o no se han aplicado el refuerzo el llamado es que lo hagan se vacunen, no podemos desconocer que la vacunación ha permitido estos resultados”, expresó.

Dijo que en esta temporada de lluvia se hace necesaria la puesta en marcha de las medidas de bioseguridad, por la circulación de los diferentes virus respiratorios, que podían afectar el estado de salud de los colombianos.