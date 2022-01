Falta de tiempo y miedo a las agujas, excusas más comunes para no vacunarse contra la covid-19

Con argumentos como la falta de tiempo por los compromisos laborales, no tener con quien dejar a los hijos y hasta la fobia o miedo a las agujas, son algunos de los argumentos que algunos colombianos dan para evitar vacunarse contra la covid 19.

"Yo no he tenido tiempo, entre el trabajo y los que haceres de la casa", dijo una de las mujeres consultadas.

Mientras tanto, Carolina Marín, quien también dijo las razones por las que no se ha vacunado, aseguró que tiene miedo de las agujas y que es algo que sufre desde niña y antes que existiera la civid-19.