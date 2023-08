Revelan truco para no ser tan flatulento: es sencillo, pero requiere disciplina

"La masticación es clave para la digestión. Si uno no macera el alimento con las muelas, nadie lo va a hacer allá abajo. O sea, en ninguna parte del tubo digestivo hay muelas. Si uno no coge el alimento y lo macera bien, pues no se va a digerir bien, llega hasta el colon y es como si tuviera un pesado de cadáver: llegan las bacterias y van a tratar de hacer lo que no pudieron hacer arriba y se va a producir una putrefacción real", alertó el doctor Troncoso.