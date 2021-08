Gobierno da vía libre a la aplicación de terceras dosis a pacientes con inmunosupresión

El presidente Iván Duque confirmó que en Colombia se dio vía libre a la aplicación de terceras dosis de vacunas contra el covid-19, inicialmente en casos de personas con inmunosupresión, una disminución o anulación de la respuesta inmunológica del organismo por causa de medicamentos, tratamientos o enfermedades subyacentes.

El mandatario explicó que si bien, Colombia trabaja de la mano con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actuará en ese sentido, pese a que en este momento ese organismo "no tiene una visión concluyente al respecto".

"Eso no quiere decir que nos vamos a quedar esperando, no. Seguimos avanzando en las negociaciones, pero estamos trabajando, como lo hemos hecho a lo largo de la pandemia, con los criterios de ellos”, expresó el mandatario y aseguró que "el Comité Epidemiológico y el Comité de Vacunas permiten, en este momento, la aplicación de tercera dosis para los casos de inmunosupresión. Se trata de no más de 100 mil personas, por ahora, que tengan esa dificultad en el país", dijo Duque desde Alaska.

De acuerdo con el jefe de Estado, en declaraciones desde la ciudad de Anchorage, Alaska, EE.UU., donde hizo escala en su viaje rumbo a la República de Corea del Sur, "es pertinente que en el mundo se mantenga la distribución masiva de vacunas y resaltó la importancia de tener en cuenta que la OMS ha alertado sobre la situación de 40 países en el mundo, donde no se ha puesto ni una sola dosis de vacunas contra el coronavirus".

Igualmente, reiteró su llamado a los ciudadanos a vacunarse, lo cual “es un deber colectivo, es un deber moral, es un deber individual. Tenemos que hacerlo para lograr la inmunidad colectiva en nuestro país”.

Finalmente destacó que “nosotros estamos avanzando rápidamente. Ya tenemos más de 33 millones de dosis aplicadas, vamos a llegar a 35 millones de dosis aplicadas antes de terminar el mes de agosto”.