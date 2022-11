La ministra de salud, Carolina Corcho, afirmó que el Gobierno Nacional en el marco de la reforma a la salud que presentará el 16 de febrero 2023, le propone a las EPS que se transformen en Redes de Prestación de Servicio de Salud.

La funcionaria señaló que estas entidades tienen que salir del estado de negación al creer que tienen el mejor sistema del país, cuando las quejas de los usuarios ante la Superintendencia Nacional de Salud muestra todo lo contrario.

“La propuesta que el Gobierno les está haciendo a las EPS, es que se transformen en Redes de Prestación de Servicio de Salud, no puede ser uno juez y parte en un sistema con la integración vertical, este es un mecanismo perverso, transfórmense y ayudemonos a construir las redes de prestación las redes de prestación de servicios de servicios con las capacidades que ya tienen”, indicó.

Subrayó que el sistema de salud no puede seguir con el trasteo de pacientes de un lado para otro buscando una mejor atención, porque a las EPS asignadas puso en riesgo su vida.

“Hagamos unos mecanismos de transición serios donde no sufra más la población, pero no nos pidan que abramos una EPS allí, trasteamos un millón de pacientes de un lado para otro eso no es serio”, manifestó.

Dijo que tampoco les pueden pedir al Ministerio de Salud que saque resoluciones, y decretos para hacer maniobras que afecten al sistema de salud.

“No más, ya la última maniobra que vamos hacer todos es una transición, es el paso a un sistema más digno e igualitario por eso queremos decirle a las EPS que transiten con nosotros a las Redes integrales e integradas de Servicio de Salud, cuidemos entre todos los recursos públicos, aprovechemos las capacidades que han acumulado allí la de los hospitales, esa es la invitación del gobierno”, explicó.

Dijo que desde el Ministerio de Salud se tiene toda la disposición al diálogo, por lo que no se puede seguir en la negación.

“Es que no podemos hablar de una reforma cuando estamos diciendo que se tiene un sistema de salud magnifico, que esto es una maravilla, por lo que si esto es así no habría reforma y menos un diálogo si se tiene el principio de la negación eso es algo que tiene que superarse y pasar a la aceptación para que entremos a la negociación y transformación y salimos todos juntos, esa es la invitación”, dijo.

Pero advirtió que este es un proceso que tiene que hacerse super rápido porque ya viene la reforma y se tiene toda la disposición de concertar todos los mecanismos de transición.

“Volvamos constructivos, (...) esa es la invitación que le estamos haciendo para que hagamos una reforma que enorgullezca en este pueblo a este sector, que recupere la confianza en el ciudadano, este es el sector social más importante de un país, no de los negocios”, puntualizó.