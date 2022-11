Gobierno Petro revela primeros puntos de la reforma a la salud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, reveló que el próximo 16 de febrero presentará ante el Congreso de la República, el documento final de lo que será la reforma a la salud, que se alista en el país, teniendo en cuenta que es el mes de enero se revelará el borrador para la discusión del documento con los colombianos.

La funcionaria, en el marco del Foro Nacional de Elementos Centrales de la Reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que realizó la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y hospitales públicos en la Universidad Nacional, presentó algunos de los puntos importantes de esta reforma y el papel que cumplirán en ella los hospitales públicos del país.

“La reforma no es más que poner en funcionamiento, en cuanto ley ordinaria, la ley estatutaria en salud que instauró en Colombia como el derecho fundamental, es por eso que la reforma pretende dos elementos centrales: Uno: la dignificación de los trabajadores de la salud que son el principal capital, de un sistema de salud. Dos: La superación de la intermediación financiera y administrativa que creemos que ya llegó a su límite y el sistema no es sostenible por la cantidad de desperdicio de recursos”, dijo Corcho.

Apuntó que además se tendrá en cuenta que la Atención Primaria en Salud, como centro del sistema y el fortalecimiento del hospital público.

“En el departamento de Guainía vamos a empezar la reforma de la salud en Colombia, restituyendo los derechos de estos pueblos, por lo que hemos iniciado un monitoreo, cualitativo y cuantitativo de los 285 municipios examinando unas categorías y gobernanzas del sistema de salud , de talento humano, barreras de acceso, desde la parte administrativa y financiera para ver los vacíos reales que hay en los territorios en la intervención del plan de acción colectivos y normativas del Ministerio de Salud que no contemplan las realidades territoriales”, indicó.

Señaló que se hará desde los territorios a Bogotá, pensando en llegar a las comunidades más vulnerables.

“El hospital público no puede seguir siendo una empresa social del Estado de venta de servicios, porque en ninguna parte va a sobrevivir por venta de servicios, porque ese no es el objetivo del hospital público, que se llamará ‘Institución Sanitaria del Estado’, debe estar abierta las 24 horas del día, tenga o no pacientes, porque es la garantías de un derecho fundamental en los territorios y no puede ser medida por principios de rentabilidad financiera".

Indicó que "debe ser medida por resultados de salud, rentabilidad social, con un subsidio a la oferta que obligue a la formalización de los trabajadores, porque los hospitales no pueden ser fortines de la corrupción y el clientelismo, además de la compra centralizada de medicamentos e insumos que permiten ser eficientes en los recursos de la salud harán parte de los artículos de la reforma a la salud”, apuntó.