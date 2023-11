Gobierno ultima plan de acción en el Invima para reactivar la entidad 

El viceministro de Salud, Jaime Urrego, anunció que el Ministerio de Salud alista una serie de medidas que hacen parte de un plan de reactivación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) con el que se pueda superar la emergencia generada por la escasez de medicamentos en el país.

El funcionario señaló que estas acciones están concentradas en decretos y circulares que se pondrán en marcha, una vez se posesione el nuevo director de la entidad, Germán Velásquez, designado por el presidente Gustavo Petro.

“Hemos recibido una entidad con una dificultad en los sistemas de información, con una lógica basada en que el presupuesto del Invima, tiene que ver con lo que cobre, por los trámites que exige, por lo que estamos en un proceso bastante fuerte de modificación de trámites para que el Invima no dependa de estar realizando estos ejercicios que muchas veces son innecesarios”, afirmó.

Apuntó que desde el Ministerio de Salud se viene trabajando en este plan de acción, el cual está enfocado en los mecanismos de política pública.

“En este proceso es importante aclarar la diferencia entre escasez y desabastecimiento de medicamentos y encontrar cuáles son las razones, donde se tiene factores internacionales y nacionales”, sostuvo.

Explicó que se hace necesario hacer este diagnóstico para garantizar estos medicamentos en los usuarios.

“Encontramos que cuando un medicamento de marca se posiciona y cuando por una lógica de mercado o intereses corporativos desaparecen, la población no está acostumbrada acudir a los medicamentos genéricos, esta es una campaña que ha emprendido el Ministerio, porque en muchos de los casos sí hay el medicamento, solamente que no está con la marca que no se ha posicionado por lo que se tiene que transformar esa cultura del uso del medicamento”, señaló.

Dijo que se debe verificar que el uso sea de calidad, la cual no esté asociada a una marca en particular, que además incluye unos precios excesivos.

“A partir de enero entra en funcionamiento una circular que fija el precio ligado exclusivamente al valor real terapéutico, además se elimina la renovación de los registros sanitarios que antes era a diez años y ahora a cinco años y con la nueva regulación quedan completamente eliminados a menos, que se trate de una modificación de la molécula o del producto, pero si no la hay sigue igual”, explicó.

Apuntó que en materia de alimentos se apuntaría a eliminar el costo y la complejidad del trámite para la notificación y los permisos de alimentos que se expenden al público en el país.

“Son un conjunto de medidas que están en camino, pero que consideramos que el 2024 van a ser un alivio en la tramitología, disponibilidad y en la dinamización de la economía y la reindustrialización del país”, puntualizó.