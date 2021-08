Gremio de EPS pide a colombianos vacunarse contra covid para enfrentar la variante delta

El gremio de las EPS del régimen subsidiado, Gestarsalud, hizo un llamado a los colombianos a vacunarse contra la covid-19, lo más rápido posible tras la confirmación de los primeros cuatro casos de la variante Delta en Bogotá.

La directora de la entidad Elisa Torrenegra, afirmó que si bien se trata de los primeros casos y no se trata de la variante predominante en el país, la acción inmediata que pueden hacer los colombianos es acudir a los puntos de vacunación contra la pandemia.

“Lo que se sabe de la Delta a partir de la experiencia en otros países es que es mucho más transmisible y aumenta el riesgo de hospitalización y reinfección en las personas no vacunadas”, indicó.

Agregó que todas las vacunas usadas en Colombia han mostrado ser efectivas para reducir la mortalidad que puede causar esta variante.

“El mensaje es que quienes no han recibido dosis se acerquen a los puntos de vacunación, en especial para todos los mayores de 50 años que no se han vacunado o no han acudido a completar sus esquemas de inmunización, pues ellos son los de más riesgo frente al covid-19”, manifestó.

La directora de Gestarsalud aseguró que se tienen cerca de siete millones de dosis disponibles. “No hay excusa para no beneficiarse del poder de las vacunas”, afirmó.

Dijo que tras los primeros casos de la variante delta en Bogotá, seguramente van a registrarse nuevos casos no solo en la capital del país, sino que también en otras ciudades a nivel nacional.

“Seguramente van a aparecer más casos de la Delta y eso solo nos lleva a reforzar las medidas de autocuidado como el uso del tapabocas y la distancia social, que nos protegen de todas las variantes”, sostuvo.

Según el más reciente reporte de vacunación, hasta el momento 12’542.092 personas han completado sus esquemas de inmunización en el país, que representan el 25% de la población nacional.

“Eso quiere decir que hasta el momento una de cada cuatro personas en el país ya está protegida contra el covid-19”, puntualizó.