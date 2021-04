Gremio de hospitales recomienda nuevas restricciones ante aumento de casos de covid-19

La representante del gremio agregó que: "nuestra preocupación es mayor que antes porque hay agotamiento del recurso humano, y dificultades financieras ya que los recursos que debían fluir para el pago de las muestras de covid no se han hecho efectivas en la mayor parte del país, ni tampoco se han dado los anticipos por parte del Ministerio de salud".

Zuluaga aseguró que con el proceso de vacunación muchas personas relajaron las medidas de protección, lo que ha disparado el número de contagios: "ya se está viendo la tercera ola del virus, lamentablemente no hay conciencia en las personas y asumen que el hecho de que se haya iniciado la vacunación como si ya el virus no existiera".

Sostuvo que en esta oportunidad se están viendo también jóvenes contagiados con síntomas agudos : "hay una aceleración en el número de contagios y la mayor preocupación radica en que el virus está atacando también a personas jóvenes con mayor severidad ", puntualizó.

Por su parte la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Acemi, recomendó intensificar las campañas de prevención en contra del coronavirus.

"Para que las UCI no se vuelvan a llenar y el virus no se dispare, nuestro llamado es a no bajar la guardia con los protocolos de bioseguridad, evitar las reuniones a puerta cerrada ya que estas son muy peligrosas y mucho más cuando no hay ventilación", dijo el presidente del gremio, Gustavo Morales.