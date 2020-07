Gremios médicos dicen que 62% de fallecidos no llegaron a una UCI en Bogotá

Los galenos también se pronunciaron sobre el control de las camas UCI en Bogotá, “medida que parece ir en el sentido correcto, en la práctica aún no son claros los criterios que rigen al Centro Regulador de Urgencias (CRUE) de la SDS para tomar la decisión de asignarla”.

"La semana pasada se conoció que había 120 solicitudes en espera. Luego, sería importante puntualizar los criterios que tiene el CRUE para priorizar la asignación de las mismas", dice la carta.

Además señalan que las muertes informadas como sospechosas o probables por COVID-19 ascienden a 1.746; no obstante, solo se realizaron pruebas confirmatorias al 85%, lo que supone que no hay datos epidemiológicos precisos que den cuenta de la magnitud de la pandemia en tiempo real en la capital, "lo que hace probable un subregistro de fallecimientos por esta causa".

"Nos preocupa que a la fecha la Secretaría Distrital de Salud no haya dado informe detallado acerca de la conformación de equipos territoriales de salud pública, cómo se han desplegado y cómo han funcionado; el Plan de Desarrollo para Bogotá estableció que serian 200”, señalaron los médicos.

“Dada la importancia que tiene la Salud Pública, la creación y funcionamiento de estos equipos en todas las localidades es inminente para poder llevar a cabo el trabajo preventivo con la ciudadanía y la comunidad sobre Covid-19", dice otro de los apartes de la misiva enviada a la Alcaldesa.

Por último hicieron un llamado ante la falta de profesionales requeridos para el funcionamiento en la Sub Red Sur Occidente, "no sabemos si al día de hoy ya se cubrió este déficit. La Sub Red Sur cuenta, entre médicos, enfermeras y bacteriólogos, con 346 personas para prestar servicios de salud; no obstante, no precisa cuantos son personal entrenado y especializado en atención de cuidados intensivos".

En cuanto a la Sub Red Norte, precisan que para la fecha, "tiene un faltante de 23 profesionales para la atención de UCIs. La Sub Red de Centro Oriente manifiesta que no ha sido necesario contratar más recursos humanos por la reconversión de cuidados intermedios a cuidados intensivos, esto nos llama la atención, puesto que el personal requerido para atender UCI es distinto al de cuidado intermedio, ya que requiere mayor nivel de entrenamiento, experticia y especialización".