Guatila: el alimento 'de pobres' que previene enfermedades: conozca sus beneficios

Pese a estos beneficios, en muchas partes se suele ver a la guatila con desdén y, de hecho, es llamada "papa de pobre". Por tal razón, la experta es clara en pedir que los científicos recomienden más el consumo de este fruto.

"En varias culturas del mundo la guatila es subvalorada por su aspecto (poco llamativa), desconocimiento de la fruta y en algunos casos no es rentable económicamente para los países. No obstante, es importante que desde la ciencia se potencie su consumo ya que no es costosa y genera impactos positivos en la salud para la prevención de posibles patologías", dice Beusaquillo Sanabria en su tesis.