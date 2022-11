Hay que hacer ejercicio responsable y chequeos constantes: experto sobre muerte súbita

Cada vez más son recurrentes las muertes súbitas en atletas de alto rendimiento y personas del común, quienes deciden participar de carreras atléticas que demandan una gran exigencia física.

En diálogo con RCN Mundo, el médico deportólogo, Mauricio Serrato, se refirió a algunas de las causas por las que se presentan estos decesos.

"La muerte súbita siempre tiene una causa. Los menores de 35 años, en su mayoría presentan problemas congénitos que no se diagnosticaron. En los mayores de 35 años, lo más común es la enfermedad coronaria", dijo.

Le podría interesar: Defensoría del Pueblo denuncia problemas de acceso a la salud para niños, niñas y adolescentes indígenas

Frente a los miedos y mitos que se han generado frente al deporte, el doctor señaló que, "si una persona corriendo una maratón o haciendo ejercicio presenta este evento, en realidad no es que el ejercicio cause la muerte súbita, ya que la verdad es que la persona ya tiene la enfermedad coronaria y no se le había diagnosticado".

En los últimos meses se conocieron algunos casos de personas que fallecieron durante carreras atléticas en Medellín y Cartagena. A raíz de ello, varias personas comentaron a través de las redes sociales que el deporte era una de los factores determinantes, un mito que desmintió el médico experto.