Histórico: Paciente con un diagnóstico no terminal, primera en acceder a la eutanasia

El próximo 10 de octubre, Martha Sepúlveda se convertirá en la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia, después de que la Corte Constitucional ampliara el acceso a la eutanasia para pacientes con enfermedades no terminales.

La mujer, de 51 años, padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace tres años. Desde entonces, la dificultad para caminar ha sido latente y con el tiempo más intensa, por lo que tomó dicha decisión.

Le puede interesar: Autoridades de Necoclí piden al Gobierno controles para el ingreso de migrantes a Colombia

Martha solicitó la eutanasia el pasado 27 de julio, solo cuatro días después de que la Corte diera luz verde a acceder al derecho a la eutanasia a personas que padezcan "un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable".

"Estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy creyente de Dios, pero, repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí y yo creo que a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos", contó Sepúlveda a Caracol Televisión, en medio de una tranquilidad que sorprendió a muchos al estar solo a días de cumplir su deseo.

Lea también: Fallas en Facebook no se podrían solucionar porque empleados no pueden entrar a edificios

Durante la entrevista que la antioqueña concedió al medio citado, sorprendió a muchos la tranquilidad con la que su familia tomó la decisión, aunque también expresó que la única que se opuso fue su mamá. Sin embargo, ella se mantiene en firme y serena disfrutando sus últimos días junto a sus seres queridos.