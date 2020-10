Ibuprofeno no agrava el coronavirus, revela estudio

Un estudio reveló que el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno, no agravan los síntomas en pacientes contagiados de Covid-19. Así lo concluyeron investigadores de la Universidad de Oxford, del London School Hygiene and Tropical Medicine, de la Universidad del Sur de Dinamarca, del Hospital Universitario de Aarhus y de la Agencia Danesa de Medicamentos.

“Estos estudios han sido concluyentes en que los pacientes con Covid-19 no empeoran su condición con el uso de ibuprofeno o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo. Por lo tanto, no hay razón para retirar su uso durante la crisis de salud pública como lo apoya la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la FDA en Estados Unidos”, explicó el doctor Otto Sussmann, médico infectólogo.

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta los registros médicos de aproximadamente 24 millones de individuos en dos grandes grupos: población general y pacientes con enfermedades asociadas a problemas articulares. En cada uno de ellos se incluyeron usuarios actuales de ANIE y no consumidores. Asimismo, la Agencia Danesa de Medicamentos, en otro estudio, consideró los datos de 9.236 residentes daneses que dieron positivo para Covid-19.

Los resultados de ambos análisis concluyeron que no existen pruebas científicas para afirmar que el suministro de Ibuprofeno u otro AINE agrava o empeora las condiciones de pacientes contagiados.

Sin embargo, el médico infectólogo advirtió que, aunque las investigaciones señalan que es seguro tomar ibuprofeno en casa, se debe hacer “siempre y cuando exista el acompañamiento médico, pues muchos pacientes dependen de este tipo de tratamientos para aliviar síntomas de dolor o inflamación asociados a la afección que padecen”.

“Es compromiso tanto del médico como del paciente realizar y llevar un consumo responsable del ibuprofeno, pues al ser un medicamento de venta libre, su uso siempre debe estar determinado de acuerdo con las indicaciones médicas para el caso en el que se necesite y dependiendo de la historia clínica del paciente”, indicó el doctor Sussmann.