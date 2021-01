Indisciplina social en fin de año es responsable del aumento de contagios: epidemiólogo

Sin embargo, el profesor de la Universidad Johns Hopkins, indicó que "atribuir el incremento de los casos a una variante que aún no ha sido encontrada es erróneo, porque envía un mensaje en el que se le está diciendo a la población que tenemos nuevos riesgos, y atribuir el número de contagios a esta variante, simplemente desplaza la responsabilidad sobre lo que se debió haber hecho en diciembre, en cuanto a las medidas".

En cuanto a las estrategias que se han implementado, el epidemiólogo señaló que "el Gobierno nacional ha liberado diferentes estrategias, pero esto no es fácil porque no teníamos los sistemas preparados para hacer rastreo de contacto riguroso -como lo han hecho otros países- y es algo que se debe fortalecer ya que esta epidemia no va a parar con la primera persona vacunada".

Indicó que cuando se atribuye a esta variante la transmisión incrementada del virus "se están olvidando otros aspectos de la epidemiología, y lo que pasó en este fin de año es que muchas de las personas que no habían estado expuestas lo hicieron y, por eso, hay más casos en localidades de estratos altos. Estamos viendo más personas que se reunieron durante las festividades y que no se habían reunido durante el resto del año y es ahí donde se infectaron".