El pasado miércoles, un grupo de cristianos realizó un plantón en frente de las instalaciones del Ministerio de Salud para manifestarse en contra de los que calificaron como "vacunación experimental", algo que encendió las alarmas en momentos en los que las autoridades insisten en que, ante la circulación de la variante Delta, lo mejor es recibir el esquema completo de las vacunas contra la covid-19 y mantener los protocolos de bioseguridad.

Y es que, según un reporte del Ministerio de Salud, divulgado el viernes 13 de agosto, entre el 1 y el 30 de junio, de las 27.604 personas que estaban hospitalizadas, tras contagiarse con el coronavirus, el 78,6% no estaban vacunadas.



La convocatoria y difusión de la manifestación estuvo a cargo de Familias por la Verdad, un equipo que –según su perfil en Twitter– es "multidisciplinario de activistas cristianos provida y profamilia" y al que el Sistema Integrado Digital de RCN Radio contactó.

En la entrevista, Esteban Ramírez, representante de la plataforma ciudadana Familias por la Verdad, explicó que es un error etiquetarlos como un colectivo antivacunas, ya que, dijo, no se oponen per sé a todas las vacunas.



Según explicó, su oposición se centra únicamente en: “estos inóculos experimentales que están empleando para el tratamiento y la prevención de la infección por covid-19. Hay que decir que no son vacunas”.

En su página de internet, Familias por la Verdad, dice "¿Estás pensando vacunarte contra el Covid-19? ¡Espera! Las preguntas importantes aún no tienen respuesta".

Por eso, con el ánimo de aclarar las dudas, que hoy son usadas como argumento para rechazar las dosis de los biológicos, el Sistema Integrado Digital de RCN Radio contactó a John Mario González, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de Los Andes; a la doctora en Epidemiología y maestra en Salud Pública Andrea Ramírez, reconocida este año como una de las 25 Mujeres en la Ciencia de Latinoamérica, por su aporte desde la epidemiología a la coyuntura generada con la pandemia, y al profesor Luis Jorge Hernández, miembro del International Society Enviromental Epidemiology, quienes en este informe de tres cuatro entregas, responden a cada uno de los cuestionamientos.



John Mario González, coordinador del Laboratorio de Ciencias Básicas Médicas de la Universidad de Los Andes da respuesta a las primeras cinco preguntas planteadas por la organización Familias por la Verdad en su página de internet.

Sí las vacunas son tan seguras, ¿por qué los Gobiernos firmaron acuerdos con las farmacéuticas que las eximen de cualquier responsabilidad por los posibles efectos adversos y las muertes causadas por la inoculación de su producto?

Las vacunas son seguras, se ha demostrado por los estudios previos y porque ya se han aplicado en el mundo más de 4.500 millones de dosis. La mayoría de los eventos adversos, que se presentan son leves y aunque se pueden presentar algunos eventos graves, estos son minoritarios, como ocurre con todas las vacunas o con los medicamentos biológicos. En Colombia el sistema de salud es el encargado de atender los eventos adversos de la vacuna y hasta el momento no se ha reportado mortalidad asociada directamente a la vacuna.

Algunos países han firmado acuerdos para eximir a la industria farmacéutica de los eventos adversos, en este caso inesperados. Estos eventos son aquellos que no corresponden a la información del producto o que no han sido reportados en los estudios y que realmente van a ser muy poco frecuentes.

