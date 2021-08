¿Acaso no dijo este presunto “filántropo” con delirio mesiánico en una charla TED en 2010 que la sobrepoblación es la principal amenaza para el planeta y que “haciendo un buen trabajo con las vacunas”, podría corregirse ese "problema"?



Repito, es importante entender el trabajo de las fundaciones filantrópicas y sobre todo de quienes están dedicados al estudio de la vacunas y al desarrollo de biológicos, que apuntan a la prevención y control de enfermedades, pero no a disminuir la sobrepoblación del planeta.

El planeta está sobrepoblado desde hace mucho tiempo y, efectivamente, somos unas de las especies más numerosas, pero eso es culpa nuestra no de no tener vacunas o de tenerlas. Que tengamos al plantea al borde de una crisis no solo sanitaria sino climática, es culpa nuestra. Es importante tener en cuenta las consecuencias de la sobrepoblación, pero también entender que la mayoría de las vacunas tienen un perfil altísimo de seguridad con riesgos a eventos adversos mínimos.

