(SID) ¿Se definen como un movimiento antivacunas o les molesta este adjetivo?

Es un error etiquetarnos como un colectivo antivacunas porque nosotros no nos oponemos per se a todas las vacunas sino únicamente a estos inóculos experimentales, que están empleando para el tratamiento y la prevención de la infección por covid-19. Hay que decir que no son vacunas, incluso la OMS ha dicho que estos inóculos están siendo empleados y han sido autorizados por emergencia más no aprobados. Entonces están experimentando con la población mundial. Nunca en ningún otro momento de la historia se ha vacunado durante una pandemia, todos lo epidemiólogos serios reprueban esta respuesta de los organismos internacionales de salud a la pandemia. Luego entonces lo que llaman vacunas no es realmente vacuna, nosotros les llamamos inóculo transgénico experimental tóxico cancerígeno esterilizante y potencialmente mortal.



(SID) En su página de internet, bajo el interrogante ¿estás pensando en vacunarte contra el covi-19? publican 16 preguntas con las que cuestionan la efectividad y conveniencia de aplicarse la vacuna, los cuales, en su totalidad han sido respondidos por los científicos en varias oportunidades, ¿por qué insistir en puntos que ya han sido aclarados desde la ciencia?

Es un error decir que ya hay puntos o certezas afirmadas por el establecimiento científico porque cada vez más profesionales de la salud, académicos y científicos, al rededor del mundo, están no solamente haciendo publicaciones compartiendo estadísticas sino también hablando de experiencias terapéuticas exitosas de la infección por covid-19, que contradicen la narrativa oficial impuesta por la OMS y el establecimiento sanitario.

Así que es un error partir del hecho de que hay cosas que no se deben discutir por cuanto la ciencia ya habló de ellas. Justamente el espíritu científico es un espíritu crítico, un espíritu que pone en cuestión lo que ya se ha dicho, justamente para comprobar su veracidad o por el contrario para replantearlo.

