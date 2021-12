La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Ospina, reveló este jueves que se están analizando diferentes pruebas positivas de covid-19 de pasajeros que llegaron en los últimos días al país.

La funcionaria afirmó que así como ocurrió en Brasil, que detectó la variante Ómicron varios días después, no descarta que en Colombia ya esté presente, por lo que está a la expectativa de confirmarse.

“Es posible que nosotros también la tengamos, eso es lo que debe asumirse y de la misma manera que personas que llegaron hace ocho días a Brasil, provenientes de África, tienen ya confirmado el diagnóstico de Ómicron puede suceder lo mismo en Colombia”, dijo.

Apuntó que el INS está haciendo la identificación por PCR a 160 viajeros de los últimos 14 días, verificando si son positivos para covid e identificando el tipo de linaje.

“Hasta el momento, se han descartado 60. Esto es algo que todos los países de la región están haciendo en este momento, y es muy probable que la tengamos ya en nuestro país”, resaltó.

La directora del INS señaló que la medida del cierre de los aeropuertos no es efectiva. “El cierre total produce un gran impacto económico y la experiencia de Israel mostró que con esa medida se reduce en un 90% la importación, pero no de manera indefinida porque en algún momento hay que abrir el país. Las medidas más efectivas son asegurar el porte del carnet de vacunación al ingreso y pedir PCR a las personas no vacunadas, ojalá a todas las personas pero sobre todo a esta población no vacunada”.

Ospina afirmó que los estudios de efectividad poblacional se ha identificado que no existe una vacuna que haya dejado de ser efectiva y tampoco existe ningún linaje que haya evadido totalmente la efectividad de las vacunas.

“En este momento no existe la posibilidad de decir que Ómicron pueda evadir la inmunidad, se presume que tiene esa potencialidad como en linajes anteriores”, dijo.

Destacó que “el país no está en un escenario indefenso frente al nuevo linaje del SARS-CoV-2. “En el caso de Ómicron, sabemos que tiene 50 mutaciones que lo hacen lejano al virus inicial de Wuhan, pero sigue siendo el virus SARS-Cov-2. Tenemos un nivel de riesgo conocido y no estamos indefensos ante el nuevo linaje, debemos hacer seguimiento y seguir observando el comportamiento clínico y epidemiológico de Ómicron en la población”, resaltó.

La funcionaria apuntó que, en medio de la predominancia de Delta en Colombia, llega el anuncio de la nueva variante Ómicron (B.1.1.529), por parte de la OMS el 26 de noviembre, variante detectada en Sudáfrica y Botswana el 12-20-de noviembre.

“Ómicron fue considerada variante de preocupación, solo con el genoma y sin conocerse aún su comportamiento epidemiológico y clínico, porque tiene más de 50 mutaciones y tiene 32 mutaciones en la espícula y diez mutaciones en la unión del receptor”, sostuvo.

Sostuvo que las proyecciones del INS son claras. “Se cree que puede presentar un rápido aumento de casos con posibilidad de desplazar a la variante Delta mucho más rápido, debido a su mayor transmisibilidad y mayor capacidad de infectar a personas ya inmunizadas. También existe la posibilidad de una mayor capacidad de escape del sistema inmune”, recalcó.

Manifestó que la vacunación es una estrategia positiva para frenar los efectos de la enfermedad. “Como se ha evidenciado hasta ahora con otras variantes, las vacunas no van a dejar de funcionar ante esta variante, y seguirán siendo una de las mejores formas para su control”, dijo.

Ospina subrayó que el llamado es a la calma y la prudencia. “Estamos en una situación mucho mejor a la del año 2020. Tenemos vigilancia epidemiológica y genómica, y por supuesto, vacunas para combatir a las nuevas variantes. Y no olvidar que Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo", puntualizó.