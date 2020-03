Los investigadores señalaron que la primera secuencia genética del virus en Colombia, SARS-CoV2 llega al país el 26 de febrero de 2020 y pertenece a la segunda generación de una cadena de transmisión desde un caso importado originado en España.

“Esta primera secuencia genética del virus en el país aporta información clave al modelo matemático de la epidemia en Colombia de COVID-19 aumentando la capacidad de comprensión y análisis, para la toma de decisiones”, explicó Martha Lucía Ospina, directora del INS.

Agregó que la evaluación de estos primeros datos fueron muy importantes para detectar el origen de este caso.

“Los datos genéticos del virus son útiles para detectar cambios en el virus, definir cadenas de transmisión, incluso en individuos en los que se desconoce la fuente de contagio, aparición de cepas y mejoras en los métodos de diagnóstico, aportando al estudio de la pandemia del COVID-19 en el país”, afirmó Marcela Mercado, directora de Investigación del INS.

“Con los genomas que INS continúe obteniendo, se realizarán análisis filogenéticos (linaje genético y el nexo geográfico) también calcular parámetros biológicos (tasa y mecanismos de evolución) y análisis epidemiológicos (introducciones al país, cadenas de transmisión y tasa de diseminación”, explicó.

Los investigadores de la unidad de secuenciación del INS, señalaron que actualmente, Colombia realiza grandes esfuerzos por gestionar la pandemia del COVID-19.

“Con medidas como el seguimiento a casos importados y sus contactos que ya suman más de 5 mil, aislamiento preventivo obligatorio de viajeros y casos positivos y las medidas de distanciamiento social permanente como la prohibición de eventos masivos, la cancelación de clases, el confinamiento de personas mayores de 70 años y la cuarentena”, subrayó.

Dijo que este estudio de la secuencia genética del virus, es también gracias al esfuerzo colectivo entre el grupo de virología y la dirección de investigación en salud pública.

“Todos unimos nuestras capacidades técnico-científicas desde el momento en que se confirmó el primer caso en el país y al término de 21 días descifraron la primera secuencia de genoma completo de un caso local”, manifestó.

Los científicos destacaron además que se encuentran analizando 9 genomas adicionales que aportarán información nueva sobre el genoma de SARS-CoV2 y que están disponibles en las bases de datos del Global Initiative on Sharing All Influenza Data y del National Center for Biotechnology Information.