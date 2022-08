Jalón de orejas de Supersalud a las EPS por bajas cifras de vacunación anticovid 

Un fuerte jalón de orejas les hizo el superintendente nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, a las EPS, con el fin de que cumplan con las metas de vacunación contra la covid-19, e inicien la búsqueda activa y efectiva de toda la población que se encuentra en áreas dispersas de los territorios y que aún no se ha vacunado.

El llamado de atención se realizó en la mesas de trabajo, donde se conoció que sigue creciendo el número de personas que no se quieren vacunar contra la pandemia, pese a que se tienen las vacunas suficientes contra la pandemia.

“Hay cosas que no pueden seguir pasando , nosotros no podemos seguir recibiendo solicitudes de personas que quieren ser vacunadas pero no las han abordado, eso no puede seguir pasando, porque tiene que llegarse a todos y cada uno de los afiliados susceptibles de beneficiarse con ese esquema protector”, afirmó.

Resaltó que este es un claro indicador que no se está cumpliendo con ese objetivo. “Aquí la invitación a cumplir con la obligación de garantizar todas las acciones de promoción y prevención de las enfermedades a las que tienen derechos sus afiliados”, sostuvo.

Dijo que se podrían presentar sanciones para quienes no cumplan. “Cuando no cumplimos con asuntos tan básicos como son la vacunación definidas dentro de un programa regular de protección a la población colombiana y tampoco con la contingencia derivada por la pandemia, no pueden sentirse tranquilos quienes aún demandan y quieren ser vacunados”, explicó.

Recalcó que lo mejor es cumplir con las obligaciones que se tienen en el sistema de salud del país. “Ahí vamos a intervenir, pero mejor que sancionar es hacer las cosas bien, es más sano, recuerde que son entidades a los que en confianza muchas personas han creído para que les protejan y que se complementa con un pago y este se constituye en una obligación”, aseguró.

El Supersalud afirmó que la mayor preocupación está enfocada en la gran cantidad de vacunas que se pueden perder. “No es entendible cómo hay entidades que administran recursos de la salud operando en los 10 territorios donde están próximas a vencerse más de 1.3 millones de vacunas contra el covid, hay vacunas disponibles, hay personas susceptibles de vacunar, pero no hay vacunación”, añadió.

El funcionario señaló que se revisará de fondo el tema para buscar alternativas que garanticen el derecho fundamental a la salud, especialmente el de aquellas personas ubicadas en la ruralidad o que hacen parte de poblaciones dispersas que quieren y requieren ser vacunadas.

En ese sentido, dijo que el aseguramiento y la protección en salud debe hacerse las 24 horas del día y los 7 días a la semana, porque los recursos de la salud son públicos y “esperamos que se dé un cambio en la atención al ciudadano, como dueño natural del sistema de salud, porque es un derecho, no un favor, y es una obligación garantizarlo”, puntualizó.