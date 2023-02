“Cuando ella queda en esos sueños, no puedo salir a trabajar, me toca pedir ayudas, hablándolo como es, me toca pedir limosna para poder sostener mi hogar (…) actualmente yo estoy trabajando y me encuentro laborando en un restaurante de 5 a.m. a 3 p.m. si en este momento ella cae en uno de esos sueños a mí me toca renunciar (…) yo me ganó $30.000 diarios y es plata que se gasta todos los días”.